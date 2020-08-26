İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde ameliyatlar durduruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ndeki ameliyatların geçici bir süre durdurulduğu duyuruldu.

Hastane yönetiminin sağlık emekçilerine yaptığu duyuruda, "Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Bakanlığı'nın ilgi sayılı yazısına istinaden, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nin ameliyatlarının geçici bir süre durdurulduğunu belirten, 17.08.2020 tarihli yazısı gönderilmiştir. Hasta mağduriyetinin yaşanmaması için yapılacak olan sevklerde söz konusu durumun göz önünde bulundurulması hususunda gereğini rica ederiz" denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 150 yatak kapasiteli hastane, Türkiye'nin tek belediye hastanesi konumunda.