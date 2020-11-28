İzmir Büyükşehir Belediye binası yıkılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim’de meydana gelen depremde hasar alan belediye binasının yıkılacağını duyurdu.

"İzmir Büyükşehir Belediye binasını depremden bu yana kullanmıyoruz. Yaptırdığımız incelemede binamız az-orta hasarlı çıktı ve güçlendirilerek kullanılması önerildi. Ama biz bunu tercih etmiyoruz" diyen Soyer, "Binayı yıkıp yerine tarihi Hükümet Konağı ile bütünleşen sembolik bir başkanlık ve meclis binası yaparak kalan alanı Atatürk Meydanı'na katacağız. İzmir'e ve İzmirlilere hayırlı olsun. Umarım Konak'taki diğer kamu kurumlarına da örnek olur" ifadesini kullandı.