İzmir Büyükşehir Belediye binası boşaltılıyor

Önceki gün meydana gelen depremde hasar gören İzmir Büyükşehir Belediyesi binası, hasar tespit işlemleri tamamlanıncaya kadar kullanıma kapatıldı.

Binada görev yapan 2 bin civarında personel durum netleşene kadar belediyenin diğer binalarında mesailerine devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi yüzlerce binada hizmet veriyor. Merkezdeki binamızda da hasar tespit ettik. Çok ağır olmasa da binayı önümüzdeki günlerden itibaren boşaltıyoruz” ifadelerini kullandı.