İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan 'kademeli mesai' çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada İzmir Valiliği’nin Konak’taki kamu kurumlarında devreye aldığı kademeli mesai uygulamasının trafiğin rahatlamasında önemli katkısının olduğu kaydedildi.

Belediye Başkanı Tunç Soyer, pandemi süreciyle birlikte özel araç kullanımının arttığını ve trafiğe her gün ortalama 125 bin fazla taşıt çıktığını belirtti. En etkili çözümün, "dolaşıma çıkan araç ve insan sayısını farklı saat dilimlerine yaymak" olduğunu söyleyen Soyer, "Bunun yolu da kademeli mesai uygulamasını hem kamuda hem de özel sektörde yaygınlaştırmaktır" dedi.

'Özel sektörde de yaygınlaşmalı'

Soyer şunları söyledi:

"Belediye olarak biz kademeli mesaiye geçiş yaptık. İzmir Valiliği de ilk etapta Konak’taki kamu kurumlarında uygulamayı başlattı. Bunun, kent merkezindeki tüm ilçeleri kapsamasını temenni ediyoruz. Uygulama mutlaka özel sektörde de yaygınlaşmalı. Şehrimizin tüm sivil toplum kuruluşlarından hassasiyet bekliyoruz.

Bu adımların atılması trafiği ‘sorun’ olmaktan çıkaracağı gibi maddi manevi pek çok artı da sağlayacaktır. Örneğin toplu ulaşımı kullanım oranı artacaktır. Trafikte bekleme süreleri düşecektir. Gürültü ve hava kirliği minimize olacaktır. Yoğunluktan kaynaklanan akaryakıt israfının azalması ise hem ceplerimize hem de milli servetimize katkı sağlayacaktır."