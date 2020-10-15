İzmir Barosu'nun genel kurulun ertelenmesine yaptığı itiraz kabul edildi

İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 tedbirleri kapsamında etkinliklerin ertelenmesine ilişkin yayımladığı genelge ile baroların da genel kurulları 1 Aralık’a kadar ertelendi. Valiliklere bağlı olan hıfzıssıhha kurulları genelge doğrultusunda baroların genel kurullarının ertelenmesine karar verdi.

Muğla Barosu'ndan sonra İzmir Barosu'nun da genel kurullarının ertelenmesine ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması istemi haklı bulundu.

İzmir 1. İdare Mahkemesi, kararında şu ifadelere yer verdi:

“Davalı idarenin savunması ve ara karan cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar yürütmesinin durdurulmasına, 15/10/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

İzmir Barosu'ndan yapılan açıklamada, genel kurulun 17-18 Ekim’de yapılacağını açıkladı.

Barodan yapılan açıklamada, "Seçimlerin ertelenmesiyle yandaş baroların kurulmasına vakit kazandırılmaya ve iktidarın kuklası haline gelmiş Metin Feyzioğlu’nun koltukta kalma süresinin uzatılmaya çalışıldığının farkındayız. Baro genel kurullarının ertelenmesine ilişkin bu karar, hukuki dayanağı olmayan, normlar hiyerarşisine aykırı, siyasi nitelikte bir karardır ve bu nedenle hukuken yok hükmündedir. İzmir Barosu olarak dayatılan hiçbir antidemokratik uygulamayı kabul etmeyeceğimizi ve her türlü engele karşı genel kurulumuzu planlanan tarihi olan 17/18 Ekim'de yapacağımızı bildiriyor, İzmir Barosu Genel Kurulu'nu oluşturan baromuz üyesi tüm meslektaşların haklarına saldırı niteliğindeki bu yaklaşıma karşı koymak için bütün üyelerimizi genel kurulumuza bir kez daha davet ediyoruz" denildi.