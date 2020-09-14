İzmir Barosu'ndan Süleyman Soylu'ya tepki: AYM Başkanını tehdit etmesi kabul edilemez

İzmir Barosu, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı’nı hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi.

Barodan yapılan açıklamada “Anayasa Mahkemesi’nin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’nda yer alan ‘Şehirler arası kara yollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez’ hükmünü iptal etmesi üzerine Süleyman Soylu’nun, Anayasa Mahkemesi Başkanı’na yönelik tehditvari açıklaması, yürütmenin yargıyı boyunduruk altına alma politikasının yansımasıdır” denildi.

İzmir Barosu’nun açıklamasında “Yargının bağımlılığı konusu ülkemiz için halihazırda yakıcı bir sorunken İçişleri Bakanı olarak atanmış kişinin Yüksek Mahkeme’nin temel hak ve özgürlüklerin korunması noktasında verdiği bir karar için Anayasa Mahkemesi Başkanı’nı tehdit etmesi, kabul edilemez” ifadesine yer verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bu tehdit, müvekkilleri ile özdeşleştirilerek özgürlüklerinden mahrum bırakılan avukatlara yapılan işlemlerle birlikte değerlendirildiğinde; yürütmenin, yargı erkini topyekun kendine bağımlı bir araç haline getirme hülyasında olduğunu daha açık şekilde ortaya koymaktadır.

Yargı kararları elbette ki eleştirilebilir. Ancak eleştiri, üslup ve içerik bakımından da demokratik hukuk devleti gereklerine uygun olmalıdır.

İzmir Barosu olarak bağımsız ve tarafsız yargının tüm organlarıyla tesis edilmesi için mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

İçişleri Bakanı Soylu bugün katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı hedef alarak "Anayasa Mahkemesi Başkanı'na buradan söylüyorum. Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını geçen gün onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Hadi git gel, özgürüz ya. Tamamen her şey güvenlik altında ya, hadi git, niye polis koruma alıyorsun, niye eskortlarla geziyorsun o zaman?" demişti.