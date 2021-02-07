İzmir Barosu'ndan 'çıplak arama' açıklaması: Suç duyurusunda bulunuldu

İzmir'de 5 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi'ne destek için düzenlenen eylemlerde gözaltına alınan iki kişinin çıplak aramaya maruz kaldığına ilişkin iddiaları yalanlayan İzmir Valiliği, sosyal medyadan Emniyet'te çekilmiş kısa bir görüntüyü servis etti.

İzmir Barosu, sözkonusu görüntüyle arama işlemine başından beri avukatların eşlik ettiği algısı yaratılmaya çalışıldığını ancak bunun tümüyle gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Barodan yapılan açıklamada "çıplak arama işkencesi iddiaları sevk edilen ilk beş kişi arasında bulunan iki kadına ve meslektaşlarımızın şube binasına alınmadığı zamana ilişkindir" denildi. İzmir Barosu ayrıca işkence faili polislerin eşkallerinin tespit edilerek haklarında avukatlar tarafından suç duyurusunda bulunulduğunu ve baro olarak süreci takip edeceklerini açıkladı.

İzmir Barosu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İzmir Valiliği tarafından 06.02.2021 tarihinde web sitesi ve sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklama üzerine gözaltına alınan kişilere uygulanan arama işlemlerine dair işbu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.



05.02.2021 tarihinde, yapılan yakalama işlemi ardından gözaltına alınan kişiler sağlık muayenesi sonrasında ifadeleri alınmak üzere gruplar halinde Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştür.



İfadeye katılmak üzere Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne giden avukatlar arama yapıldığı gerekçesiyle başlangıçta ifadelerin alındığı İl Emniyet Müdürlüğü binasına alınmamış, başsavcı ile yapılan görüşmeler sonucunda ve ancak başsavcının verdiği talimat ile içeri girebilmişlerdir. Avukatların içeri girmesinden sonra müvekkilleri ile yaptıkları görüşmelerde iki kadın tarafından kendilerine çıplak arama işkencesi yapıldığı bildirilmiştir.



İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklama ve servis edilen görüntülerde, arama işlemine başından itibaren avukatların eşlik ettiği algısı yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu iddia tümüyle gerçek dışı olup çıplak arama işkencesi iddiaları sevk edilen ilk beş kişi arasında bulunan iki kadına ve meslektaşlarımızın şube binasına alınmadığı zamana ilişkindir.



İşkence faili şüpheli kolluk görevlilerinin eşgalleri müvekkil görüşmeleri sonucunda avukatlarınca tespit edilmiş ve haklarında ifadeye katılan avukatlar tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur.



İzmir Barosu olarak hakikatin ortaya çıkması, insanlık dışı muameleyi uygulayan failler ile olayın üzerini kapatma gayesi güden her bir kamu görevlisinin cezalandırılması için sürecin ve dosyanın yakın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz."