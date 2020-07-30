İzmir Balçova'da orman yangını

İzmir'in Balçova ilçesinde orman yangını çıktı. Dumanlar, kilometrelerce uzaktan bile görülüyor.

Sosyal medyadan açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer “Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bizim ekiplerimiz de müdahale ediyor. Ne olur ormanlarımızı gözümüz gibi koruyalım” dedi.

Saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangını devam ediyor. Teleferik yakınlarında başlayan yangının rüzgar nedeniyle yön değiştirerek Gaziemir bölgesine doğru ilerlemeye başladığı belirtildi.

9 helikopter, 1 uçak, 48 arazöz, 7 ilk müdahale aracı ve 6 dozerle müdahale edilen yangın henüz kontrol altına alınamazken, çevre illerden çok sayıda destek ekibi çağrıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada "İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziemir Orman İşletme Şefliği Balçova Barajı mevkiinde 30.07.2020 tarihi saat 16.08'de orman yangını meydana gelmiştir. Yangına saat 16.18’de ilk müdahale yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir" dedi.