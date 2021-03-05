İzmir 8 Mart'a hazırlanıyor: Çeşme ve Hatay semt evlerinde fotoğraf sergisi açıldı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla İzmir'de Çeşme ve Hatay semt evlerinde emekçi kadın fotoğraflarından oluşan iki sergi açılışı yapıldı.

TKP İzmir Çeşme Semt Evinde dün açılışı yapılan sergi bir hafta süreyle 14.00-19.00 saatleri arasında görülebilecek.

Açılışta konuşan kadınlar "Komünist kadınlar daha azına, kötünün iyisine razı değil! Sosyalist bir ülke kadınların ellerinde yükselecek” diyerek, 8 Mart’ta İzmir’de Karşıyaka çarşı girişinde saat 19.00'da direnen ve boyun eğmeyen kadınları bir araya gelmeye çağırdılar.

Bugün de Hatay Semt Evi'nde "Sıra Yarınları Kazanmakta" başlıklı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Açılışta 8 Mart'ta Karşıyaka'da yapılacak eyleme katılım çağrısında bulunuldu.