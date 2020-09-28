İzleyin: Siz de komünist görmediyseniz...

Flu TV bir youtube kanalı. "Dünyanın en otantik içeriklerini sunan yepyeni bir dijital platform" tanımını kullanıyor kanal kendisi için.

Kendi deyişiyle "hayatını yıllarca reklam yönetmenliği yaparak kazanmış" olan İlker Canikligil, Flu TV'de TKP Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler'i konuk etti. "Ben komünist gördüm" başlığını taşıyan programda Canikligil, Güler'e sorduğu sorularla komünistlerin ne tür insanlar olduğunu, neyi savunduklarını, gelecek beklentilerinin ne olduğunu, "gerçekten iktidar olabileceklerine inanıp inanmadıklarını" sorguladı.