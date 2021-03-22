İzlanda'da 6 bin yıldır aktif olmayan yanardağ faaliyete geçti

İzlanda'nın güney batısında binlerce yıldır aktif olmayan bir yanardağ, cuma gecesi lav püskürttü.

İzlanda meteoroloji Ofisi, Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Fagradals adlı yanardağdaki hareketliliğin web kamerasından tespit edilerek doğrulandığını açıkladı.

Ofisin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yanardağda görülen patlama şu aşamada küçük olarak değerlendiriliyor" denildi.

İzlanda Acil Durum Yönetimi Departmanı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bölgede yaşayanlara volkanik gaz kirliliği ihtimalinden dolayı "pencereleri kapatma ve evde kalma" çağrısı yaptı.

İzlanda Başbakanı Katrín Jakobsdóttir, yanardağ patlamasının herhangi bir yerleşim yeri için tehdit oluşturmadığını, ancak yetkililerin durumu yakından incelediğini açıkladı.

Fagradals Yanardağı'nın 6 bin yıldır aktif olmadığı ve Reykjanes Yarımadası'nda 781 yıldır bir yanardağ patlaması görülmediği belirtildi.

Reykjanes Yarımadası'nda 24 Şubat'tan bu yana 50 binden fazla deprem meydana geldi.