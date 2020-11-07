İzinsiz JES inşaatına tepki gösteren köylülere jandarma engeli

İzmir Seferihisar'da bulunan Orhanlı Köyü'nün sakinlerinin piknik alanı olarak kullandıkları alana bir gecede gizlice Kipaş Holding'in jeotermal santral inşaatı için konteynerler getirildi. Olaya karşı köy sakinleri tepki göstermek için toplanmaya başlayınca karşılarında jandarmayı buldu. "Sosyal mesafe" ve "izinsiz yürüyüş" gerekçeleriyle köy halkına engel olan jandarma, Jeotermal santral inşaatına tepki gösterenlerin dağılmaması durumunda "Sosyal mesafeyi ihlalden" ceza keseceğini duyurdu.

Bunun üzerine köylüler dağınık bir şekilde yürüyerek konteynerlerin dizildiği açık alanda toplandılar.

Köylüler, “Evler santralin dibinde. Bunlar bizi zehirleyecek” diyerek herhangi bir yasal izin olmadan başlatılmaya çalışan inşaata tepki gösterdi.

Konteynerlerin olduğu alanda toplananların sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maske takmasına rağmen jandarma sosyal mesafeye uymamak ve maske takmamaktan ceza keseceğini söylemeye devam etti.

Jandarma ilk başta inşaat için gerekli izinlerin olduğunu iddia etmesine rağmen, daha sonrasında izinlerin aslında çıkartılmadığını kabul etti. Jandarma komutanı ÇED raporunun inşaat için gerekli olmadığını iddia etti.