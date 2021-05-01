İzin belgesi açıklaması: Üç gün sonra kolay olmayacak

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, izin belgeleri için '3 gün sonra belgeler özel sektör çalışanları için e-Devlet üzerinden alınacak. Bu 3 gün sonra çok da kolay olmayacak' dedi.

Haber Merkezi

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sokağa çıkma yasağında işçilerin aldığı izin belgelerine ilişkin açıklama yaptı.

Yasağa uymayanlar olduğunu, kendi belgesini üretenler olduğunu söyleyen Dağlı, "Kesinlikle muafiyetlere izin vermeyeceğiz; çünkü talimat da bu şekilde. Bu manada daha fazla artık vatandaşlarımız çıkamayacaklar. Dün ilk gün olması itibarıyla belki biraz algılanmadı belki de kendileri belge üretenler de oldu. 3 gün sonra belgeler özel sektör çalışanları için e-Devlet üzerinden alınacak. Bu 3 gün sonra çok da kolay olmayacak. İstismarların önüne bu şekilde geçebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Haber

CHP'li belediye başkanından içki yasağına imza