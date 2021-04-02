İZENERJİ'deki TİS görüşmelerinde arabulucu süreci sona erdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait İZENERJİ şirketinde çalışan 10 bin emekçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi sürecinde arabulucu süreci bugün sona erdi.

DİSK'e bağlı Genel İş İzmir 2 Nolu Şubesi ile işveren sendikası konumunda olan Sosyal Demokrat Kamu İşverenler Sendikası (SODEM-SEN) arasında bugün yapılan 7. oturumunda görüşülen 7 maddeden sadece 2 madde geçti.

Genel İş İzmir 2 Nolu Şubesi arabulucu sürecinin sona erdiğini, uyuşmazlık tutanağının imzalandığını duyurdu. Tutanağın İŞKUR tarafından sendikaya ulaştırılmasının ardından grev için 60 günlük süreç başlayacak.