İYTE hazırlıkta da kitap soygunu başladı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (İYTE) hazırlık sınıfı öğrencilerinden derste kullanılması zorunlu olan ve 750 TL'ye varan tutarlarda kitap almaları istendi.

Öğrenciler başlangıç seviyesindeki kitaplar için 750 TL, orta seviye kitaplar için 600 TL, ileri seviye kitaplar içinse 450 TL ödemek zorunda bırakıl. İtirazlar üzerine yabancı diller yüksek okulu sorumluları notlandırma kriterleri hakkında bilgi vermeyi de geçiştirdi.

Okuldan öğrencilere "kitapları almaları gerektiği, kitaplarla gelen kodlarla online platformda yapacakları etkinliklerin dönem puanlarını etkileyeceği" belirtildi.

Sınava girebilmek için puan toplanması gerekiyor

Pek çok üniversite olduğu gibi İYTE’de de hazırlık okuyan her öğrencinin, sene sonu gerçekleştirilen hazırlık bitirme sınavına girebilmesi için belirli bir puan toplaması gerekiyor. Öğrencilerin alacağı eğitimin ve puanların bu kitaplar üzerinden gerçekleşeceği düşünüldüğünde öğrencilerin mağduriyeti katmerleniyor.

İYTE’de okuyan ve soL'a konuşan bir hazırlık sınıfı öğrencisi kitap parasına geçinmek zorunda kalan arkadaşları olduğunu hatırlattı.

Öğrenci şunları söyledi:

“Zaten zor şartlarda yaşıyoruz, pandemi döneminde daha da zorlaşan şartların yanında, bir ay geçindiğimiz para kadar bir tutarı tek seferde kitaplara vermemizi bekliyorlar. Bu pek çoğumuz için imkânsız. Ama bu paraları ödeyip kitapları almazsak da bu defa notla tehdit ediliyoruz. Oysa biz üniversite öğrencilerinin çoğu pandemi döneminde uzaktan eğitim verilmesini fırsat bilip çalışmak zorunda kalan, düşük gelirli insanlar. Zaten iş hayatında sömürüye uğrayan bizler bu kadar fahiş fiyatlara kitap almak zorunda bırakılıyoruz.”

Geçtiğimiz günlerde Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nden de benzer haberler gelmişti.