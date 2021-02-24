İYİP'ten seçim kararı: 20 Haziran'a hazırlanacaklar

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, partinin Seçim İşleri Başkanlığı olarak 20 Haziran 2021'de genel seçim olacağını varsaydıklarını, bu seçime tek başına girecekmiş gibi hazırlanmayı kararlaştırdıklarını dile getirdi.

20 Haziran'da seçim varsayımı üzerine çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Akalın, "doğuşuna şahitlik eden partililerin İYİ Parti'nin iktidar olma sürecine de katkı sunmasını istediklerini" söyledi.

Çorum'daki bir otelde partilerle bir araya gelen Akalan, yaptığı konuşmada "İyi Parti, zahirde 3 yıllık bir siyasal harekettir ama düşünce kaynakları, politik kültürü, politik derinliği 150 yıllık Türk siyasi aklını kapsayan bir harekettir. Türk siyasi tarihinin gördüğü en yerli, en milli, en demokratik merkez siyasal harekettir İyi Parti. Bize kadar Türkiye'de merkez ancak darbe eliyle boşaltılır, yeniden kurulmuş partiler üstünden bir merkez parti oluşturuldu. Türk siyasi tarihinin gördüğü en nitelikli siyasi mücadele sonucunda kurulabilmiş bir siyasi harekettir" iddiasında bulundu.