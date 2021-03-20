İYİP'ten 'olağanüstü' toplantı kararı

CHP'nin ardından İYİP'in de olağanüstü toplantı kararı aldığı duyuruldu.

Haber Merkezi

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kararı sonrası CHP'nin ardından İYİP de toplantı kararı aldı.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, İYİP Başkanlık Divanı bu akşam saat 19:00’da İstanbul Sözleşmesi gündemiyle olağanüstü toplanma kararı aldı.

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CHP’den 'olağanüstü' toplantı kararı