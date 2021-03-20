İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kararı sonrası CHP'nin ardından İYİP de toplantı kararı aldı.
Yeniçağ'da yer alan habere göre, İYİP Başkanlık Divanı bu akşam saat 19:00’da İstanbul Sözleşmesi gündemiyle olağanüstü toplanma kararı aldı.
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
İYİP'ten 'olağanüstü' toplantı kararı
CHP'nin ardından İYİP'in de olağanüstü toplantı kararı aldığı duyuruldu.
Haber Merkezi
İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kararı sonrası CHP'nin ardından İYİP de toplantı kararı aldı.
Yeniçağ'da yer alan habere göre, İYİP Başkanlık Divanı bu akşam saat 19:00’da İstanbul Sözleşmesi gündemiyle olağanüstü toplanma kararı aldı.