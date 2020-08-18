İYİP'ten 'Millet İttifakı'nın adayı Akşener mi?' Sorusuna yanıt

İYİP Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak Meral Akşener'in adının geçtiğine ilişkin soruyu "İYİP, bu tür konuları yetkili organlarında konuştuktan sonra karara bağlar ve ondan sonra kamuoyuyla paylaşır" yanıtını verdi.

ABD Başkan adayı Joe Biden'ın, Türk siyasetiyle ilgili sözlerini değerlendiren Dervişoğlu, Türk siyasetine yön verecek yegane gücün, büyük Türk milleti olduğunu vurguladı.

İktidarın, tepki vermesine rağmen muhalefeti "sessiz kalmakla" itham ettiğini belirten Dervişoğlu, "Şu ana kadar o hadsiz sözlerin muhatabı olan Partili Cumhurbaşkanından tek bir kelime duyan oldu mu? Bulunduğu makam, Türk Milleti’nin birliğini, bütünlüğünü ve şerefini temsil eder. İYİP de bir muhalefet partisidir. O sözlerin muhatabı değildir." ifadelerini kullandı.

İYİP olarak, "Mavi Vatan" ile ilgili atılacak adımların her zaman destekçisi olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini vurgulayan Dervişoğlu, "Devletler arası değil, kişisel ilişkilerle yürütülen ve belirlenen dış politikanın, Türkiye'yi getirdiği nokta yalnızlıktır. Bu yalnızlık, bölge ülkeleriyle, milli menfaatlerimiz çerçevesinde imzalanması gereken anlaşmaların önündeki bir engel olarak görülmektedir. Bugün Mısır, İsrail, Suriye ile masaya oturabilen ve istediğini alan taraf, maalesef Yunanistan olarak görülmektedir." dedi.

'İYİP olarak yapay gündemlerle meşgul olmuyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?" açıklamasını değerlendirmesinin istenmesi üzerine de Dervişoğlu, "Gündemimizde olan bir konu değil. İYİP olarak yapay gündemlerle meşgul olmuyoruz." karşılığını verdi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak Meral Akşener'in adının geçtiğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Dervişoğlu, "Türkiye'nin gündeminde çok kısa bir takvim içerisinde gerçekleştirilecek bir seçim varsa bu değerlendirmeye açıktır. Ama şahsen bu değerlendirmeyi ben Müsavat Dervişoğlu olarak yapamam. İYİP, bu tür konuları yetkili organlarında konuştuktan sonra karara bağlar ve ondan sonra kamuoyuyla paylaşır" dedi.