İYİP'in İzmir Menemen'de yeni belediye başkanı için, Ankara'da da 'Demir Kafes' oylamasında AKP ile iş birliği yaptığı öğrenildi.
Sözcü yazarı Necati Doğru bugünkü köşesinde konuya yer vererek, şu ifadeleri kullandı:
Haber Merkezi
İYİP'ten iki ayrı oylamada AKP ile iş birliği
İYİP'in Ankara ve İzmir Menemen'de iki ayrı belediye oylamasında AKP ile iş birliği yaptığı öğrenildi. İYİP İzmir vekili Aytun Çıray, partisine tepki gösterdi.
Haber Merkezi
İYİP'in İzmir Menemen'de yeni belediye başkanı için, Ankara'da da 'Demir Kafes' oylamasında AKP ile iş birliği yaptığı öğrenildi.
Sözcü yazarı Necati Doğru bugünkü köşesinde konuya yer vererek, şu ifadeleri kullandı: