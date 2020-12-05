İYİP'ten iki ayrı oylamada AKP ile iş birliği

İYİP'in Ankara ve İzmir Menemen'de iki ayrı belediye oylamasında AKP ile iş birliği yaptığı öğrenildi. İYİP İzmir vekili Aytun Çıray, partisine tepki gösterdi.

Haber Merkezi

İYİP'in İzmir Menemen'de yeni belediye başkanı için, Ankara'da da 'Demir Kafes' oylamasında AKP ile iş birliği yaptığı öğrenildi.

Sözcü yazarı Necati Doğru bugünkü köşesinde konuya yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, bir hastalıklı aşkın başlamakta olduğunu haber verip “Belediyelerde bize (İYİ Parti'ye) neler oluyor?” diye sordu.

Ankara'da eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'in döneminde Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine yaptırılan “Çelik Kafes Projesi” TMMOB'nin başvuruları sonucu 7 kez mahkeme kararıyla durdurulmuştu.

Aytun Çıray'ın açıklamasına göre, bu proje İYİ Parti Belediye Meclisi üyeleri ile AKP'li üyelerin bir araya gelmesiyle 8. Kez onaylandı.

Aynı şekilde Menemen Belediyesi'nde de “başkan vekilliği oylamasında” İYİ Partili üyeler, AKP'li adaya oy verdiler. Kıskanç, güvensiz, takıntılı, biraz da patolojik ve hastalıklı aşklar işte böyle başlar. Unutma.

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