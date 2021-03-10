İYİP'ten 'HDP kapatılsın mı?' sorusuna yanıt

KRT TV ekranlarında yayımlanan Gürkan Hacır'ın sunduğu 'Şimdiki Zaman' programına katılan İYİP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, HDP'nin kapatılmasına yönelik tartışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Hacır'ın "İYİ Parti, HDP'nin kapatılmasını istiyor mu?" sorusunu yanıtlayan Türkkan "Siz HDP'nin gerçekten kapatılmak istendiğine inanıyor musunuz?" derken, "HDP, Cumhur İttifakı'nın elinin altında duran bir levye, ne zaman sıkışsa milleti dövmek için çıkarıp işi bitince yerine koyuyor. Bugüne kadar 8 kere HDP ile alakalı parti kapatılmış, bir şekilde geri gelmişler. Böyle bir kararı getirsinler meclise 'evet' diyeceğiz. Bizi sınamak için yapıyorlarsa hodri meydan. Getiremezler asla" ifadesini kullandı.