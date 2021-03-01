İYİP'ten 'fezleke' açıklaması

İYİP Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, HDP milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelerle ilgili partisinden farklı yorumlar geldiğine dair bir soruya yanıt verdi.

"İyi Parti olarak, bizim terör konusundaki çizgimiz bellidir. PKK konusunda da, HDP konusunda da, terör konusunda da, parlamento konusunda da, adalet konusunda da çizgimiz çok net ve açıktır" diyen Tatlıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Henüz genel kurula gelmiş bir fezleke yoktur. Biz genel olarak bu tür kararları Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında parti grubu olarak toplanırız, her bir arkadaşımız kendi düşüncesini ifade ederek ortak bir karar alırız. İyi Parti milletimizin iradesine ters düşecek bir kararın yanında olmamıştır, hep ortasında olmuştur. İyi Parti milletimizin iradesini temsil eden bir parti olmuştur. Milli iradenin de devlete hakim olması mücadelesini veren bir partidir."

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu geçen hafta katıldığı bir televizyon programında HDP'li vekillerin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekelere 'evet' diyeceklerini açıklamıştı.