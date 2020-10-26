İYİP'ten Erdoğan'ın tebrik mesajıyla ilgili açıklama

İYİP Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İYİP'in kuruluş yıldönümü nedeniyle gönderdiği tebrik mesajına ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanı olumlu beklentilerini söylemiş. Biz de olumlu beklentileri yapıyoruz" dedi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin konuyla ilgili sorusu üzerine Tatlıoğlu, "Biz zaten millete katkı sunuyoruz. Siyaseti milletin merkeziyle buluşturuyoruz. Milletimiz İYİ Parti'nin kredisini artırıyor. Sayın Cumhurbaşkanı olumlu beklentilerini söylemiş. Biz de olumlu beklentileri yapıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan 25 Ekim Pazar günü İYİP'in 3. kuruluş yıldönümü nedeniyle gönderdiği mesajda "Vatandaşlarımıza birinci sınıf demokrasi kazandırma mücadelemiz, TBMM'de temsil edilen siyasi partilerimizin destekleriyle devam etmektedir. Bugün 3. yaşını kutlayan İYİ Parti'nin de 'önce millet-önce memleket' inancıyla bu sürece gereken katkıyı sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

'Ümit Özdağ'la ilgili bir gündem yok'

Öte yandan Tatlıoğlu bugün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu "FETÖ"cü olmakla suçlayan İstanbul milletvekili Ümit Özdağ hakkında herhangi bir disiplin soruşturması olmadığını söyledi.

Özdağ'ın ihracı için İYİP'te 81 il başkanının harekete geçtiği ileri sürülmüştü.

Tatlıoğlu konuya ilişkin açıklamasında "Partide Ümit Bey'le ilgili bir gündem yok. Biz tamamen millet meseleleriyle ilgileniyoruz. Bugün itibariyle ne partide ne disiplin kurulunda böyle bir gündem yok, yarın da yok. Olunca kamuoyuyla paylaşırız" dedi.