İYİP'ten Erdoğan'ın çağrısına ilk yanıt

İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhur İttifakına davetini değerlendirdi.

Poyraz, “Uzun zamandır yerli ve milli olmadığımızı söyleyen Cumhur ittifakının partimizin yerli ve milli olduğunu itiraf etmiş olmaları bizim için kıymetli" dedi.

Yeniçağ'ın haberine göre Poyraz, “Güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüş noktasında destek verilmesi bizim önceliğimiz. Eğer bir işbirliğinden bahsediyorlarsa iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş yönündeki çalışmalarımıza destek sağlamaları ve katkıda bulunmaları bizim için değerli. Uzun zamandır yerli ve milli olmadığını söyledikleri partimizin yerli ve milli olduğunu itiraf etmiş olmaları bizim için kıymetli. Dolayısı ile bu yerli ve millilik noktasında daha önceki açıklamaları ile ilgili bir mahcubiyetleri var. Kaldı ki üstü kapalı olarak özür dilemek de bir erdemdir. Bunu kabul etmekte başka bir erdemdir” diye konuştu

Erdoğan bugün Ayasofya çıkışında yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik çağrısına ilişkin şunları söylemişti:

"Sayın Bahçeli'nin daveti benim yadırgadığım bir davet değildir. Makul çizgide bir davettir. Dağınıklıkta bir şey yok. Terör örgütleriyle el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İyi Parti'ye hiç uygun düşmeyebilir. Böyle bir sıkıntının olması hasebiyle böyle bir davet gerçekleşmiş diye düşünüyorum. Ülke genelinde bir bütünleşmenin gereğini düşünüyorum."