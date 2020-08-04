İYİP'ten Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'evine dön' çağrısına yanıt

İYİP lideri Meral Akşener'in Ayasofya konusunda farklı bir tutum takındığını savunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisine çağrıda bulunarak, "Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde EVİNE dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. EVİNDE rahatı ve huzuru bulacaktır. İkbal ile idbar arasında sıkışıp kalmak yerine, kaldı ki zillete düşmektense EVDE olmak isabetli bir tercihtir" ifadelerini kullandı.

İYİP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Haber Global canlı yayınında bu çağrısıyla ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz CHP ile beraberliğimizi zaman zaman kamuoyuna tekraren paylaşma ihtiyacı duyarız. Bizim beraberliğimiz AK Parti ve MHP beraberliği gibi değildir. Seçimlerde demokrasiye çeşitlilik sunduk. Ayasofya Camii'ne genel başkanımız gitti diye, siyasi koordinatlarımızı yeniden bulmaya çalışıyor değiliz.

İYİ Parti iktidar hedefi olan bir partidir. İçinde 83 milyonun huzur bulacağı bir ülke hayalimiz var.

Dini, mezhebi ne olursa olsun bu topraklara sadakati olan herkesin memleketin birinci sınıf vatandaşı olduğu bir Türkiye hayali kuruyoruz. CHP ile beraberliğimiz katolik nikahı değil, ilkeli bir siyasi beraberlik bizimkisi. Bunun yerel seçimlerde milletimizin teveccühüne mazhar olduğunu görmeseydik, başka bir şey yapardık.

Bizim CHP ile veya bundan sonra oluşacak denklemlerle beraberliklerimiz olabilir. Bizi milletimiz şöyle bilsin, Türkiye'de herkesin aynı şeyi savunduğu bir parti değiliz. Farklılıkları denklik sayan bir partiyiz.

Cumhur İttifakı kendisine ait siyasal alan çiziyor, bizim de siyasal sorumluluk alanımı var. İYİ Parti tek başına iş başına gelmek için kurulmuş bir parti. Böyle bir sorumluluğu taşıyacağız. Biz Tayyip bey gitsin de ne olursa olsun ittifakı değiliz."