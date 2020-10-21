İYİP'te Ümit Özdağ'a ilk destek: Şiddetle kınıyorum

İYİP Adana Milletvekili İsmail Koncuk, 81 il başkanının Ümit Özdağ hakkında, "İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun 'FETÖ'cü olduğu" şeklindeki açıklaması nedeniyle suç duyurusunda bulunmaları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Özdağ'ın açıklamalarının yargıya yansıdığını ve konunun yargıda açıklığa kavuşacağını belirten Koncuk, "Ümit Bey'in söylediklerini savunmak adına söylemiyorum, Sayın Özdağ'ın konuşması yargıya intikal etmiş bir konu ve yargı karar verecektir. Ümit Bey'in şahsi kanaatleri olabilir. Bu konu ayrı bir mevzu. Böyle bir şey var mıdır yok mudur, yargı bunun kararını verir. Ümit Özdağ hata yapmışsa yargı buna da karar verecektir" değerlendirmesinde bulundu.

İYİP'in 2. Olağan Kongresi'ndeki tartışmalara değinen Koncuk, Özdağ'a yönelik "çifte standart bir tutum" ortaya konulduğunu söyledi.

'Bu tavır her şeyden önce adil değil'

Koncuk, 81 il başkanının suç duyurusunu doğru bulmadığını dile getirerek, "İYİ Parti'nin kuruculuğunu yapmış bir milletvekiline karşı bu tavır her şeyden önce adil değil. Siz partinin adını İYİ Parti koyacaksınız ama iyi olmayı işinize geldiği zaman tercih edeceksiniz, gelmediği zaman tercih etmeyeceksiniz. Böyle bir anlayış olur mu? Bu sakat bir anlayıştır. Bu, bir siyasi harekete hiçbir şey kazandırmaz, sadece tartışılmasını sağlar" diye konuştu.

"Kongrede bu partinin 10 vekili kara listeye alınıp aşağılanırken, hakarete uğrarken ne yaptınız?" diye soran Koncuk, şunları söyledi:

"Önce bunun cevabını verin. Bunlar ahlaksız mıydı, ihanet mi ettiler? Net söylüyorum, bunun cevabını vermeden kimsenin alabileceği bir yol yok. Koca bir ayıptır. Bu çifte standart yanlıştır. Bir siyasi parti adaletten, haktan, hukuktan bahsediyorsa önce lekelenmeye çalışılan kendi milletvekillerine sahip çıkmalıdır. İl başkanlarımızın bu 10 milletvekiliyle bir problemi mi vardı? Kurucular Kurulu üyeleriyle sorunları mı vardı? Bu adım olayı büyütmektir. Bu adım bir partiye yakışmaz, bu anlayışı şiddetle kınıyorum. Yazıklar olsun."