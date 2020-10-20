İYİP'te 'FETÖ' tartışması sonrası istifa

İYİP İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te katıldığı programda İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik FETÖ'cü imasında bulundu.
Bu açıklamadan kısa süre sonra Ümit Özdağ'ın danışmanı Hüseyin Evren Kavas görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Kavas, "İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Ümit Özdağ’ın danışmanlığından istifa etmiş bulunmaktayım. Genel Başkanımız Sayın @meral_aksener‘in liderliğinde İYİ Parti’nin iktidarı için bir nefer olarak gayret etmeye devam edeceğim" açıklamasında bulundu.