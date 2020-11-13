İYİP'te disipline sevk edilen Ümit Özdağ savunmasını verdi

İYİP İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik açıklamaları nedeniyle Disiplin Kurulunca istenen savunmasını yazılı olarak partisine iletti.

Özdağ'ın savunmasını İYİP Genel Merkezi'ne danışmanı aracılığıyla teslim ettiği, savunmanın 11 sayfadan oluştuğu bildirildi.

Özdağ'ın savunmasında Kavuncu'ya yönelik "FETÖ'cü" iddiasıyla ilgili açıklamalarının yanısıra İYİP'in CHP, Saadet Partisi ve HDP ile ortak anayasa çalışması yaptığı iddialarıyla ilgili açıklamalarının da yer aldığı öğrenildi.

İYİP Müşterek Disiplin Kurulu, Özdağ'ın savunmasını 16 Kasım Pazartesi günü görüşecek.