İYİP'te 81 il başkanı ihraç talep etti ama...

İYİP’te İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yönelik “FETÖ’cü” iddiasının ardından kriz sürüyor.

81 il başkanı Özdağ’ın ihracını isteyen dilekçelerini genel merkeze gönderirken, parti yönetiminin atacağı adım belirsizliğini koruyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, parti yönetiminde "duygusal ve aceleci davranmama" görüşü öne çıktı. Kavuncu’nun iddiaların arkasından suç duyurusunda bulunduğu ve bunun sonucunun da beklenmesi gerektiği görüşü dile getiriliyor.