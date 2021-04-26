İYİP'li Türkoğlu: Bursa Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla yurtdışına giden 48 kişi dönmedi

İYİP Meclis Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Mart, Mayıs ve Temmuz 2019’da spor kulüpleri ile düzenlediği protokol ve yurtdışı seyahatlerinde 162 kişinin gri pasaportla yurtdışına çıktığını, 48’inin geri dönmediğini söyledi.

Tatlıoğlu şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesinin bürokratları bu işte aynı kişilerle irtibatlı olarak aracılık yapmışlar ve organize etmişlerdir. Bursa Büyükşehir Belediyesindeki konunun hızla üzerine gidilmesi ve şehri sorunlar içerisinde olan belediyelerin hızla idari bir soruşturma ile gerekli işlemlerin yapılmasına İçişleri Bakanlığını davet ediyoruz. Cinayeti önleme çabası yerine cinayetten sonra katil arayan bir idare var."