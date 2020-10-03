İYİP'li muhalif vekiller 'istifa kararı' için toplanıyor

İYİP’te “oy verilmeyecekler” listesi krizinden sonra muhalif vekillerin “görev verilmesin” taleplerine karşın Meral Akşener’in Teşkilat Başkanı Koray Aydın’ı yeniden aynı göreve getirmesi krizi yeni bir boyuta taşıdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, "muhalif vekiller" pazartesi günü bir araya gelecek. “İstifa mı, devam mı” kararının toplantının ardından verileceği öne sürülüyor.

"Muhalif vekillerin", Meclis çalışmalarına aksatmadan katılma kararı aldıkları ancak İYİP’in Meclis Grup toplantılarına ve siyasi faaliyetlerine katılmama yönünde tavır aldıkları öğrenildi.

Bu isimlerden biri olan Adana Milletvekili İsmail Koncuk, “İYİ Parti’nin 38 vekilinin en az 30’u yapılanın yanlış olduğunu, hizipçilik ve adamcılık olduğunu kabul ediyor. Bizler, bunu yüreklice seslendirebildik. Parti, fabrika ayarlarına dönsün istedik, maalesef o ayarlardan çok uzağa savrulduğunu gözlemliyoruz. Umut besledik ama bu son hareket görebilenler için açık mesajdır. Gerekeni yapacağız. Zafiyet gördüğümüz zaman, elektrik fazla yüklendiğinde vatansever insanların sigortası atar, attı, atmalıdır da" açıklamasında bulundu.