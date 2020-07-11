İYİP'li Levent Özeren tutuklandı

Sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda eski Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle Bursa'da gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İYİP'li Levent Özeren, çıkarıldığı mahkemece "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklunarak cezaevine gönderildi.

Daha önce İYİP Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Özeren, 2018 yılında yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı da olmuştu.

Akşener özür diledi

Özeren'in mesajları nedeniyle Semiha Yıldırım'dan HalkTV'de katıldığı programda özür dileyen İYİP Genel Başkanı Meral Akşener de şunları söyledi:

"Dün ben Semiha Abla'nın bu konudan bilgisi olup olmadığını öğrenmek için Sayın Binali Yıldırım beyefendiyi aradım ve bana bilmediğini söyledi. Ben o nedenle dün tweet atmadım. Çünkü Başak Demirtaş'a da atmamıştım. Bu tür konuları bir tweetle halledemiyorsun. Salı günü grup toplantısında, başı sonu belli bu konuyu konuşmak üzere bıraktım.

İsminin keşke geçirilmemesini sağlayabilseydim. Öncelikle, Levent Özeren'in 13 Temmuz 2016'da Semiha Yıldırım için attığı bir tweet var. Bunun için Semiha Yıldırım'dan, İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum. Çünkü bir kadının incitilmesi kötü bir şeydir. Özür diliyorum. Amasız, ancaksız, lakinsiz. Anlıyorum ki bana çok kızmışlar. Sebebini bilmiyorum. AK Parti'nin yöneticileri bu konuda çok mahir, keşke öznesinin Semiha Hanım olduğu o tweet üzerinden değil de; benim sözlerim, benim davranışlarım, siyasi duruşum üzerinden o tweetler, hastaglar benim için açılabilseydi. Semiha Hanım'ın özne yapılmasından çok üzgünüm."