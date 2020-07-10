İYİP'li Levent Özeren gözaltına alındı

İYİP'li Levent Özeren, 2015 yılında sosyal medya hesabından eski Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım için yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı.

Özeren, sosyal medyadan açıklama yaparak, “2015 yılına ait tweeti ‘tüm samimiyetimle söylüyorum’ attığımı hatırlamıyorum. O tarihlerde birkaç kez hesabım çalınmıştı. Her şartta böyle bir duruma sebep olmak beni çok üzdü. Başta Binali Bey ve değerli eşi olmak üzere, incinen herkesten, annelerden, kadınlardan özür dilerim” diye yazdı.

Bursa’da gözaltına alınan Özeren, ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne getirildi.

Özeren söz konusu paylaşımında Semiha Yıldırım'ın fotoğrafını paylaşarak, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. ‘Etik değil’ diyene, böyle başa böyle tarak!” diye yazmıştı.

İYİP Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Özeren, 2018 yılında yapılan seçimlerde de aynı partiden milletvekili aday adayı olmuştu.