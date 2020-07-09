İYİP'li Kavuncu: Türkiye'nin ilk kadın cumhurbaşkanını Ankara'ya göndereceğiz

26 Temmuz'da gerçekleştirilecek İYİP İstanbul İl Kongresi'nde yeniden aday olan mevcut Başkan Kavuncu Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın sorularını yanıtladı.

Yeni dönemde genel ve yerel seçim çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirten Kavuncu, şunları söyledi:

"Bütün dünyanın takip ettiği seçimde Millet İttifakı’nın ana aktörlerinden biri olarak büyük bir değişime yol açtık. Sandık güvenliğinden tutun da sahadaki çabamıza kadar. Görev sürecimizde sadece bunu ele alsanız bile gurur verici bir durum. Tabii seçim ve parti içi kongre süreçlerimiz yapmak istediğimiz birçok faaliyeti ertelememize neden oldu. Ekonomi ve istihdam sorununun yanı sıra Z kuşağı için özel çalışmalar ve araştırmalar yapacağız. Bunların dışında yeni dönemde önemsediğimiz ve odaklandığımız üç hedefimiz var. İl ve ilçe komisyonlarımız politika üretecek hale gelecek. 2024 yerel seçimleri için bugünden çalışmalara başlayacağız. Bu çalışmalar kapsamında her ilçe ve mahalle teşkilatımız çözüm odaklı sorunları tespit edecek. Genel seçimlerin de 2023’e kalmadan yapılacağını düşünüyorum. Bu nedenle de seçilmiş 39 ilçe yönetimimiz ve il yönetimimiz Türkiye’nin ilk kadın Cumhurbaşkanını İstanbul'dan Ankara'ya gönderecek. Üye kampanyamıza da aynı hızla devam edeceğiz."