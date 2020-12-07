İYİP'li Çıray: Kılıçdaroğlu bu defa cumhurbaşkanı adayı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada AKP'lilerin "Aday ol" sözleri üzerine "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" şeklindeki açıklamasına İYİP'ten ilk yorum İzmir milletvekili Aytun Çıray'dan geldi.

İYİP İzmir milletvekili Aytun Çıray sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bütçe konuşmasının satır aralarına... Ve konuşmanın coşkusuna baktığımızda sayın Kılıçdaroğlu bu defa cumhurbaşkanı adayı" diye belirtti.