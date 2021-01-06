İYİP'li Çıray, Boğaziçi öğrencilerinin eylemine 'provokasyon' dedi

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan AKP'li rektör Melih Bulu'ya protestolar sürüyor. Bir grup öğrenci Metallica dinlediğini söyleyen Bulu'yu grubun ‘Master of Puppets’ şarkısı eşliğinde dans ederek istifaya çağırdı.

İYİP'li Aytun Çıray sosyal medya hesabından protestonun videosunu paylaşarak "Gezi'yi kirleten provokasyonlara benziyor" diye yazdı.

Bir kullanıcının "ironiyi anlamıyor bu millet" şeklindeki yorumuna yanıt veren Çıray ironi yapmadığını şu ifadelerle dile getirdi:

"Hangi sebeple olursa olsun gösteri hakkı demokratiktir. Ama oradaki bayraklar neyi temsil ediyor? Gezi'de de bir süre sonra hangi bayraklarla provokasyon yapıldığını unutmayın!"

Sözkonusu videoda LGBT bayrakları yer alıyor.