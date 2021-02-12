İYİP'li başkan Mahir Ünal'ın saldırıya uğradığını iddia etti, kınama açıklaması yaptı

İYİP Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a bugün kentte bir çiftçi yakını tarafından saldırı girişiminde bulunulduğunu ve bu kişinin korumalar tarafından etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.

Çabukel Twitter hesabından "Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’a yapılan saldırıyı kınıyoruz. İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı olarak, bugün Ulucami’de Cuma namazı sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a yapılan saldırıyı kınıyoruz" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Çabukel mesajında şunları kaydetti: "Cuma namazı sonrası Ulucami’de bir çiftçi ile muhabbet eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal muhabbet esnasında çiftçinin omzuna samimi bir şekilde dokunduğu ve daha sonrasında çiftçinin yakınının durumu yanlış anlaması üzerine Mahir Ünal’a saldırmaya çalıştığı esnada korumalar tarafından şahsın etkisiz hale getirdiğini öğrendik. Yapılan saldırının sebebinin ne olduğu, organize bir şekilde saldırı mı düzenlendiği, sebebi her ne olursa olsun şiddeti kınadığımızı bildiriyoruz. Mahir Ünal’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Öte yandan Çabukel'in "gündeme getirdiği" olayla ilgili ne AKP'nin Kahramanmaraş İl Başkanlığı ne de Mahir Ünal tarafından herhangi bir açıklama yapıldı.