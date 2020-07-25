İYİP'li Aytun Çıray'dan Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'da elinde kılıçla cuma hutbesinde söylediği "Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar" sözlerine tepkiler sürüyor.

İYİP İzmir Milletvekili Aytun Çıray da, Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Çıray, sosyal medya paylaşımında, AliErbasHaddiniBil etiketini kullanarak, "Kurucumuz kurtarıcımız büyük Atatürk'e işgalden kurtardığı Ayasofya'dan üstü kapalı olarak lanet okuyan Ali Erbaş hakkında, avukatım Murat Ergün vasıtasıyla suç duyurusunda bulunacağım" diye yazdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da kılıçla okuduğu cuma hutbesinde "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar" demişti. Ayasofya, Mustafa Kemal'in de imzasının bulunduğu 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştü.