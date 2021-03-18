İYİP'li Ağıralioğlu'dan HDP açıklaması

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmasını değerlendirdi.

DHA'nın haberine göre partisinin İnegöl İlçe Teşkilatı'nın kongresine katılan Ağıralioğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, "HDP, PKK'ya savaş açmak zorundadır. Açmadığı müddetçe, terörün gölgesinde kalıp, meşruiyet alanını kendi kendine kapatacaktır" dedi.

Ağıralioğlu "Hiç kimse seçilmiş olmayı suç işleme hürriyeti gibi algılamamalıdır, hiç kimse seçildim diye suç işleme hakkını kazandım duygusuyla siyaset yapmamalıdır...İYİ Parti de AK Parti de MHP de terörün gölgesinde kalırsa, onlar da kapatılsın. Kurallar suçlara göre tanımlanmalıdır. Kim ihlal ederse, cezasını ödemelidir" açıklamasında bulundu.



