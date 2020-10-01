İYİP 'oy verilmeyecekler listesi' krizinin ardından başkanlık divanını belirledi

İYİP'in 2. Olağan Kurultayı'nda Merkez Disiplin Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeleri seçimi öncesi dağıtılan "oy verilmeyecekler listesi"nin yarattığı krizin ardından Meral Akşener'in "A Takımı"nı oluşturacak Başkanlık Divanı belli oldu.
İsmi "oy verilmeyecekler” listesinde yer alanlar listenin Koray Aydın tarafından hazırlandığı ima eden açıklamalar yapmıştı.
Koray Aydın'ın Başkanlık Divanı'nda "Teşkilat Başkanlığı" görevini koruduğu görüldü. İYİP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ise "Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı" olarak divanda yer aldı. Öte yandan İYİP'in TBMM Grup Başkanı da belli oldu. Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İYİP'in TBMM Grup Başkanlığına seçildi.
İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın açıkladığı Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:
- Siyasi İşler Başkanı CİHAN PAÇACI
- Genel Sekreter UĞUR POYRAZ
- Mali İşler Başkanı ÜMİT DİKBAYIR
- Teşkilat Başkanı KORAY AYDIN
- Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahattin Bahadır ERDEM
- Seçim İşleri Başkanı M. Tolga AKALIN
- Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil EROZAN
- Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Yavuz AĞIRALİOĞLU
- Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim ENSARİOĞLU
- Yerel Yönetimler Başkanı Metin ERGUN
- Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan USTA
- Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit ÖZLALE
- Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri OKUTAN
- Eğitim Politikaları Başkanı Şenol SUNAT
- Toplumsal Politikalar Başkanı Ünzile YÜKSEL
- Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel YANIKÖMEROĞLU
- Gençlik Politikaları Başkanı Berna SUKAS
- Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı Arzu ÖNŞEN
- STK İlişkileri Başkanı Burak AKBURAK