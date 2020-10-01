İYİP 'oy verilmeyecekler listesi' krizinin ardından başkanlık divanını belirledi

İYİP'in 2. Olağan Kurultayı'nda Merkez Disiplin Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeleri seçimi öncesi dağıtılan "oy verilmeyecekler listesi"nin yarattığı krizin ardından Meral Akşener'in "A Takımı"nı oluşturacak Başkanlık Divanı belli oldu.

İsmi "oy verilmeyecekler” listesinde yer alanlar listenin Koray Aydın tarafından hazırlandığı ima eden açıklamalar yapmıştı.

Koray Aydın'ın Başkanlık Divanı'nda "Teşkilat Başkanlığı" görevini koruduğu görüldü. İYİP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ise "Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı" olarak divanda yer aldı. Öte yandan İYİP'in TBMM Grup Başkanı da belli oldu. Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İYİP'in TBMM Grup Başkanlığına seçildi.

İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın açıkladığı Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu: