İYİP krizinde yeni gelişme: Suç duyurusunda bulundu

İYİP Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cü olmakla suçlamıştı.

Partide süren krizi yeni aşamaya taşıyan bu açıklamanın ardından Kavuncu, bugün Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kavuncu, suç duyurusu öncesi yaptığı açıklamada, "39 ilçe başkanımız, parti tüzüğünün gerekli maddeleri uyarınca söz konusu milletvekili ile ilgili ihraç talebiyle gerekli dilekçelerini hazırladılar. Türkiye’deki tüm il başkanlarımız da aynı şekilde dilekçelerini verecekler. Hukuk ve adalet istiyoruz. Bu hukuksuzluktan, adaletsizlikten, alçakça yapılan iftiralardan Türkiye çok çekti. Hukuk dışına çıkmadan, üstümüze düşen, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bundan sonra konu yüce Türk yargısındadır" dedi.