İYİP kongresini karıştıran listeyi kimin hazırladığı ortaya çıktı

İYİP Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, İYİP’in geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen kongresinde 10 kişilik "oy verilmeyecekler" listesini kendisinin hazırladığını açıkladı. Bu listede partinin CHP’den transfer ettiği Aytun Çıray, kuruluşta en önemli isimler arasında yer alan Ümit Özdağ, İsmail Koncuk ve Feridun Bahşi gibi isimler yer alıyordu.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu’nun haberine göre, Hocaoğlu "Ben daha listeler çıkmadan nazımın geçtiği delegeye o listeyi verdim" dedi.

Milletvekilleri Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, İsmail Koncuk, Ayhan Erel ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer gibi isimler olan listeyi kendisinin hazırladığını açıklayan Hocaoğlu, "Sayın Koncuk, siz ve Ümit Özdağ’ı benim sildiğimin kanıtı işte o listedir. Birazcık muhakeme yapabilseydiniz, liste, sizin tabirinizle yukarıdan gelseydi, listeyi veren sizin olmadığınızı da bilecek kadar zekiydi. Listeler çıkmadan nazımın geçtiği delegeye o listeyi verdim. Bakacağım yüze tükürmem; tükürdüğüm yüze de bakmam.” diye konuştu.

Hocaoğlu, Koncuk’un desteklediği adayların sıra numaralarını delegelere mesaj attığını da öne sürdü.