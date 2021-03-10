İYİP İmamoğlu'nun tweeti nedeniyle acil toplandı, rahatsızlık mesajı iletti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" demişti.

Bu paylaşımın İYİP'in İstanbul İl Teşkilatı'nda kriz konusu olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre, İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, 39 ilçe başkanını acil olarak toplantıya çağırdı. Toplantıda ilçe başkanları İmamoğlu’nun tweetinden rahatsızlık duyduğunu belirtirken, Kavuncu’nun İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu’nu arayarak partideki rahatsızlığı aktardığı öğrenildi.

Ayrıca ilçe başkanları parti örgütünden çok sayıda mesaj ve telefon aldıklarını belirttiği ve bu durumun bir kez daha yaşanmaması için gerekli diyalogların kurulmasını talep ettiği öne sürüldü. İlçe başkanlarının konuşmalarını tek tek dinleyen Kavuncu’nun “Millet ittifakı önemli. CHP ve biz ayrı partileriz fakat ittifakı önemsiyoruz. Öte yandan doğruya doğru yanlışa yanlış demeliyiz. Ekrem Bey’in Genel Başkanımız Meral Akşener ile HDP Genel Başkanının ismini yan yana getirilmesini doğru bulmadık” dediği öğrenildi.

Akşener ne demişti?

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, paylaşım sonrası gazetecilere yaptığı açıklama, "Sayın İmamoğlu bir mesaj attı, milletvekilimiz Ağıralioğlu da buna tepki gösteren bir tweet attı. İkisi de fikir hürriyetidir. Arkadaşlarımın çoğu da beğenmedi, haklıdırlar" ifadesini kullanmıştı.