İYİP grubu İBB Meclisi’ni terk etti

İBB Meclisi'nin Ekim ayı oturumlarının ikinci bileşimi, pandemi önlemleri kapsamında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde başladı.

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un yönettiği toplantının başında İBB Meclisi İYİP Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, bilgilendirme yapmak için söz istedi. Özkan bugün siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile yapılan toplantıya davet edilmediklerini söyledi.

'Özür dilemem gerektiği söylendi'

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Özkan şöyle konuştu:

"Pazartesi günü yaptığım konuşmada AKP grup başkanvekilinin hoşuna gitmeyecek cümle kullandım ve pazartesi akşam CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı beni aradı bu söylemden dolayı sayın Göksu'nun benimle bir arada olmak istemediğini, bir daha grup başkanvekilleri toplantısında benimle olmak istemediğini söyledi. Meclis başkanvekilimiz sabah beni aradı aynı konuyu söylediler. Ben de kullandığım ‘narsizmin gölgesinde mitomanik varsayımlar üzerine bir konuşma yapılacak' cümlesini izah ettim. Bu konuyla ilgili özür dilemem gerektiği bana söylendi. Ben de özür dilemeyeceğimi, çünkü bizim grubumuza ‘yancılar, malı götürenler, yandaşlar…' söylemini kullanmaya devam ettiğini söyledim. Mecliste daha önceki mutabakatımıza uymayan Göksu'dur. Mitomani söylemini sayın Erdoğan CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu için 13 Nisan 2020 tarihinde söyledi. Göksu'ya ‘mitomani hastasısınız' demedim. Özür dilemek erdemdir. Bugün Zeynel bey davet etti. Kendisine konuyu izah ettim. Bugün grup başkanvekilleri toplantısına davet edileceğimizi düşündük, bekledim. Bundan önce böyle oluyordu."

'AK Parti'nin başkanvekili değilsiniz'

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'a “Siz AK Parti'nin başkanvekili değilsiniz. İBB'nin meclis başkanvekilisiniz” diye seslenen Özkan, "Bizi bugün yapılan grup başkanvekilleri toplantısına davet etmediğiniz için sizleri kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Bugün meclisi protesto etmek adına meclise katılmayacağız. Kamuoyunun takdirine sunuyorum” dedi.

Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul da, “Biz bugün grup başkanvekilleri toplantısı yapmadık. Volkan beye (MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz) sorabilirsiniz. Meclisin yıllardır alışkanlıkları var. Birbirimize karşı söylemlerde hassasiyetle durmamız gerekir. Geçtiğimiz ay mecliste hoş olmayan görüntüler ortaya çıktı. Bizlerin görevi dost iklimine sağlamak. İbrahim beyin iddia ettiği gibi gruplarla toplantı yapmadık. Meclisin sağlıklı yürümesi için bu toplantıların devam etmesinden yanayım. Bu konuda bütün arkadaşlarımdan yardım istiyorum” diye konuştu.

Habere göre konuşmaların ardından İYİP grubu meclisi toplu halde terk etti.