İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan 'taslak' açıklaması

İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz, 4 partinin anayasa taslağı hazırlamadığını, Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin İyileştirilmiş Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş için takvim çalışması yaptığını belirterek “Bu, bir anayasa değil, takvim çalışması. Beraber hareket ettiğimiz tek konu bu” dedi. Poyraz, 2012’de Meclis’e sunulan metni, yeni bir çalışma gibi gündeme getirmenin “Türk siyasetini manipüle etmeye dönük” olduğunu kaydetti.

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk; İYİP'in, CHP, HDP ve Saadet Partisi ile ortak anayasa taslağı hazırladığı iddialarını dile getirmişti. Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya FETÖ’cü imasında bulunduktan sonra sevk edildiği disiplin kurulu tarafından ihraç edilirken Koncuk, partisinden istifa etmişti.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz, iddialara ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Özdağ ve Koncuk’un “manipüle edildiğini düşündüğünü” belirten Poyraz, “Anlattıklarıyla İYİ Parti’nin hiçbir alakası yok” dedi.

Poyraz; İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 4 Haziran 2018’deki “parlamenter sistemin nasıl, hangi aralıkta olacağının yol haritasının paylaşılması konusunda” gerçekleştirdikleri görüşmeyi ve bunun üzerine Millet İttifakı’nı oluşturan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin “temel ilke ve hedefleri” konusundaki çalışmasını 21 Haziran 2018’de “Tutum Belgesi” olarak açıkladıklarını anımsattı.

CHP ve İYİP genel başkanlarının, “İyileştirilmiş Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile ilgili çalışma yapıyoruz” dediğini belirten Poyraz, “Saadet Partisi, Demokrat Parti, İYİ Parti ve CHP yetkilileri 21 Haziran’da bunun takviminin ne olacağına ilişkin ilanat yapıyor. Bu, bir anayasa değil. Bu, bir takvim çalışması” dedi.

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