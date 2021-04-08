İYİP Genel Başkan Yardımcısı Ensarioğlu'ndan Akit'e 'andımız' şikayeti

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu, Yeni Akit gazetesine verdiği röportajda Danıştay'ın okunmamasına karar verdiği Öğrenci Andı'nın geri getirilmesine karşı olduğunu açıkladı.

Yeni Akit'in sürmanşetinden, "Bu sözler İP'i karıştıracak. Öğrenci Andı herkese hitap etmiyor" başlığıyla verdiği habere göre Ensarioğlu, "Bakıldığı zaman bir ırk üzerine yapılan bir and olarak görülüyor. Bulunduğum bölge itibariyle tepki alıyor. Bu konuyla alakalı bir şey yapılmalıdır. Öğrenci Andı kaldırıldığı zaman birileri tepki gösteriyor. Kaldığı zaman da bir kesim tepki gösteriyor. Bu konuda uzlaşıp farklı bir konuma getirmek lazım diye düşünüyorum. Öğrenci Andı geri gelsin demiyorum. Geri geldiği zaman bizim bölgemizde tepki oluşuyor. Gelmediği zaman ise başka yerlerden tepki geliyor. O yüzden bunu toplumu ötekileştirmeden ortak nokta bulmamız lazım " dedi.

Akşener tepki göstermişti

Danıştay'ın Öğrenci Andı'nın okullarda okutulmasını engelleyen kararı üzerine İYİP'in 17 Mart tarihli grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener'in konuşmasından önce bir kız öğrenci kürsüye çıkarak Öğrenci Andı'nı okumuştu.