İÜ Tıp Fakültesi Dekanı'ndan 3 gün içinde zıt mesajlar: 'Vakalar azalıyor', 'Artış sürecek, 2 yıl online eğitime hazırlanıyoruz'

Dört gün önce vaka sayısında azalmanın devam ettiği ve yakında bu sayının binin altına düşmesini beklediğini söyleyen İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, dün yaptığı paylaşımdaysa İstanbul'da vaka sayısında artış olduğunu ve Nisan'a kadar böyle gitmesini beklediklerini açıkladı.

Pandemi döneminde bilim insanları ve yetkililerce yapılan açıklamaların tutarsızlığı kafa karıştırmaya devam ediyor.

Bunun son örneği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'in açıklamaları oldu.

Tükek 6 Temmuz'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayısında azalmanın devam ettiğini müjdeledi ve yakında sayının binin altına düşeceğini beklediğini söyledi.

Beklediğimiz gibi günlük vaka sayısında azalma devam ediyor. Çok yakında binin altını göreceğiz. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı artıyor ancak entübe olan hasta oranı düşük. Bu bize hastaların eskiden farklı olarak erken yoğun bakıma alındığını ve izlendiğini gösteriyor. — Prof. Dr. Tufan Tükek (@tufantukek) July 6, 2020

Tıp fakültesinde 2 yıl online eğitim!

Tükek üç gün sonra yani dün yaptığı paylaşımdaysa İstanbul'da iki gündür vaka sayısında artış görüldüğünü söyledi ve bu durumun Nisan ayına kadar devam etmesinin beklendiğini öne sürdü. Tükek bu nedenle İstanbul Tıp Fakültesi'nde 2 yıl boyunca online eğitim verilecek şekilde hazırlıkları sürdürdüklerini söyledi.

Son 2 gündür maalesef İstanbul’da vaka sayısında artış görüyoruz. Nisan ayına kadar bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Fakültemizde 2 yıl boyunca online eğitim verecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Virüsle yaşamaya öğrenmeye devam pic.twitter.com/eGB4NjggCc — Prof. Dr. Tufan Tükek (@tufantukek) July 9, 2020

Tükek'in bu açıklaması, tıp fakültesinde eğitimin 2 yıl gibi uzun bir süre online olarak nasıl yürütülebileceği sorusunu da gündeme getirdi.

Öte yandan 2 yıl online eğitim hazırlığını duyuran Tükek, 26 Haziran tarihli bir paylaşımında fakültenin yenilenen binaları için "hayırsever bir vatandaş" ile bağış protokolü imzaladıklarını açıklamış ve "İstanbul Tıp Fakültesi için gelecek, yenilenen binalarında çok daha güzel olacak" diye yazmıştı.