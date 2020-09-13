İÜ Tıp Fakültesi Dekanı Tükek: İstanbul için durum daha vahim olabilir

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Covid-19 salgınında eylül içinde bir dalga daha beklediklerini belirterek, “Hele ki İstanbul için durum daha vahim olabilir. Büyük dalga yaklaşıyor. Şehir kalabalık. Halkın bir kısmı bilinçsiz. Sağlıkçılar yorgun” dedi.

Hürriyet’ten Fulya Soybaş'a konuşan Tükek, koronavirüs vakalarının tırmanışa geçtiğini, günlük vaka sayılarının teşhis konulan vakalardan 3-4 katı fazla olduğunu düşündüğünü belirten Tükek, şunları kaydetti:

"Maalesef tırmanıştayız. 2000'lere doğru gidiyoruz. PCR testlerinin duyarlılığının yüksek olmadığını, yanlış çıkabildiğini de hesaba katarsak günlük vaka sayılarının en az teşhis konulan vakalardan 3-4 katı fazla olduğunu düşünüyorum. Şimdi köylerden, yazlık yerlerden dönüşler başladı, okullar da açılacak! Uzaktan eğitimin yapılmadığı üniversiteler var. Binlerce öğrenci yer değiştirecek. Onların barınma sorunları olacak. Yurtlar dolarsa bulaş ihtimali artacak. Bu iş maalesef zincirleme."

Salgında eylül içinde bir dalga daha beklediklerini açıklayan Tükek, “Artık bir şey yapmak lazım” diyerek yurttaşları yasak ve kısıtlamalara harfiyen uymaya davet etti. Tükek, "Hele ki İstanbul için durum daha vahim olabilir. Büyük dalga yaklaşıyor. Şehir kalabalık. Halkın bir kısmı bilinçsiz. Sağlıkçılar yorgun" diye konuştu.

Tükek “Evde otur, burnunu dışarı çıkarma” gibi bir yaklaşımdan ziyade “Kendini kolla, önlem al” zihniyetinin hakim olması gerektiğini savunarak "Topyekün bir seferberlik olması lazım. Kalabalık aktiviteler mümkün mertebe yapılmamalı. Kuralımız hep 'hareketliliği en aza indirmek’ olmalı. Çok uzadı elbette farkındayız ama aşı bulunana kadar kendimizi korumanın tek yolu önlem almak" dedi.