İÜ Tıp Fakültesi Dekanı: Salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, bugünden itibaren Covid-19 salgınının İstanbul'da yeniden başladığının söylenebileceğini kaydetti.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tükek, "Çapa’da 530 testin 81’ i pozitif. Pozitiflik oranı %15 i geçti. Bugünden artık salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz. Ağırlıklı gençler ve maalesef zatürre oranı yüksek. Moral bozmak için değil tedbir alın diye yazıyorum. Yoksa herkes üzülecek" dedi.