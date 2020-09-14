İÜ Tıp Fakültesi Dekanı: Salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz

İÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, pozitiflik oranının yüzde 15'i geçtiğini belirterek 'Bugünden artık salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz' dedi.

Haber Merkezi

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, bugünden itibaren Covid-19 salgınının İstanbul'da yeniden başladığının söylenebileceğini kaydetti.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tükek, "Çapa’da 530 testin 81’ i pozitif. Pozitiflik oranı %15 i geçti. Bugünden artık salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz. Ağırlıklı gençler ve maalesef zatürre oranı yüksek. Moral bozmak için değil tedbir alın diye yazıyorum. Yoksa herkes üzülecek" dedi.