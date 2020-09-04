İTÜ'lü Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren iki kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül 2019'da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, sanıkların son savunmaları alındı.

Birgün'de yer alan habere göre İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal getirildi. Halit Ayar'ın annesi Hanife ve babası Mehmet Ayar da duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen şikayetçi anne Hanife Ayar, "En ağır cezayı almalarını istiyorum. Şikayetim devam etmekte. Çocuğumun kanı yerde kalmayacak inşallah. Öyle temenni ediyorum" dedi.

Sanıklardan Emrah Yaşar "Sadece olayı ayırmak istemiştim. Bunu yaparken ilk karşı taraf vurdu. Beni öldürecekler diye korkuya kapıldım. Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım. Keşke o gün ben ölseydim" dedi. Sanık Erhan Kurdal ise savunmasında "Söyleyecek çok bir şey yok. Tabii ki çok pişmanım. Allah ailesine sabır versin Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.