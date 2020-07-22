İTÜ'lü Halit Ayar’ı bıçaklayanlara istenen ceza belli oldu

Davanın görüldüğü İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanıp sunulan mütalaada, maktul Halit Ayar ile arkadaşları Sinan Nalçacı ve Tolga Ozan'ın olay günü Beyoğlu'na gittikleri, saat 04.10 sıralarında Şişhane Metro durağına oturdukları anlatıldı.

Halit Ayar ve arkadaşlarının durakta, sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal ile karşılaştıkları, tartışmanın ardından Erhan'ın müştekiye elindeki şişeyle vurduğu ve kavganın böylece başladığı" belirtildi.

Mütalaada, kavganın devamına diğer sanık Emra Yaşar'ın da dahil olduğu bilgisine yer verilerek, olaylar sırasında sanık Yaşar'ın Halit Ayar'ı bıçakladığı vurgulandı. Ayrıca durumu görüp geri dönerek sanıklara engel olmak isteyen müştekilerden Sinan Nalçacı'nın sanık Yaşar tarafından birkaç kez bıçaklandığı, Ayar'ın, kaldırıldığı hastanede aynı gün yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Sanık Erhan Kurdal için maktul Halit Ayar'a karşı "bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istenen mütalaada, sanığın müşteki Tolga Ozan'a yönelik "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 2,5 yıldan 11 yıl 3 aya kadar hapsi talep edildi.

Mütalaada, diğer sanık Emra Yaşar'ın ise "kasten öldürme" suçundan müebbet, müşteki Sinan Nalçacı'ya karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Her iki sanığın da üzerilerine atılı diğer suçlardan beraatleri yönünde karar verilmesi talep edilen mütalaada, her iki sanığın da tutukluluk hallerinin ise devamına karar verilmesi istendi. Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarının alınacağı duruşma 4 Eylül'de görülecek.